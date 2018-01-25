Холодной воды нет, когда будет – неизвестно. Последствия крупной аварии на сетях Водоканала

В Екатеринбурге продолжают устранять последствия крупной аварии на сетях Водоканала. Напомним, утром прорвало трубу диаметром 500 мм, из-за чего оказались подтоплены несколько центральных улиц города в районе Белинского, Розы Люксембург и Энгельса. В настоящее время вода с дорог почти откачана. Аварийные бригады ищут место повреждения.

Сейчас в Водоканале точно не могут сказать, у скольких потребителей отключена холодная вода. Там говорят, что речь идет, предположительно, о более чем 10 домах. От точных цифр на предприятии воздерживаются. Но, например, в библиотеке Белинского «Новому Дню» пояснили, что ХВС действительно нет. «Дома, отключенные сейчас, к вечеру будут обеспечены водой, остальным направят автоцистерны. Кому именно – все-таки еще непонятно», – сказали в пресс-службе Водоканала. Там уточнили, что отключение произошло по т.н. большому кругу – то есть отключены все дома, которые питает большой водовод, от которого есть маленькие ответвления. Когда будет установлено точное место повреждения, по маленьким трубам направят воду из другого крупного водовода, но часть зданий все равно останется на время без ХВС. По предварительным данным, это произойдет к 8 вечера. Сколько же всего потребуется времени на устранение аварии и восстановление нормального водоснабжения, пока неизвестно.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.01.18

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