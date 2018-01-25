Два радикальных исламиста-грабителя, один из которых обучался в Сирии, предстанут перед судом

Заместитель генпрокурора по УрФО Юрий Пономарёв утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух участников организованной преступной группы.

Как сообщили РИА «Новый День» в уральском управлении Генпрокуратуры, злоумышленники обвиняются в разбоях, грабеже, участии в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства, незаконном приобретении и хранении оружия и наркотиков. По версии следствия, в период с 2013 по 2015 год обвиняемые входили в шайки приверженцев радикальной исламской идеологии. Преступные группы совершили ряд серьезных правонарушений на территории Тюменской, Курганской и Свердловской областей.

В частности, один из обвиняемых 21 июня 2013 года участвовал в нападении на сторожа тюменской поликлиники № 8, где было похищено более 8,5 млн рублей; 21 июля 2014 года – на работницу ювелирного магазина в Красноуфимске с хищением товаров на 4,8 млн рублей; 2 декабря 2014 года – на ювелирный магазин в Петухово Курганской области, в результате которого соучастники завладели украшениями на сумму свыше 6,9 млн рублей.

Также первый обвиняемый незаконно хранил и перевозил огнестрельное оружие – обрез охотничьего ружья. Второй в декабре 2014 года прибыл в Сирийскую Арабскую Республику, где вступил в незаконное вооруженное формирование «Джейш-аль Мухаджрин валь-Ансар» и до марта 2015 года тренировался в лагере боевиков. Также второй обвиняемый в августе 2016 года незаконно приобрел и хранил наркотики массой более 10 граммов. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное следствие провело четвертое следственное управление ГСУ СК России. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу по подсудности в Приволжский окружной военный суд.

Екатеринбург, служба информации

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