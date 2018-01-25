Если не садик, то мэрия: житель Серова отсудил 250 тысяч за упавшее на машину дерево

Свердловский областной суд оставил в силе решение Серовского районного суда, касающееся возмещения ущерба жителю Серова: его автомобиль был поврежден упавшим деревом.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, инцидент произошел в Серове летом 2017 года. Владелец «Опель астра» поставил свою машину на стоянку возле детского сада «Улыбка», являющегося филиалом МАДОУ «Огонек». Примерно через два часа он обнаружил, что на крышу «Опеля» упало дерево, росшее на территории садика. Тополь повредил лобовое стекло, панель крыши, боковину кузова, заднюю и переднюю левые двери. По оценке специалиста, ремонт обошелся автолюбителю в 222 720 рублей. Мужчина обратился с иском о возмещении ущерба в Серовский районный суд, полагая, что именно детский сад виноват в падении дерева.

Сторона ответчика в суде пыталась доказать свою невиновность, ссылаясь на погодные условия: в те дни жители Серова были уведомлены через СМИ о возможных ухудшениях погоды – ливне с грозами и усилении ветра. В суде рассматривались документы МЧС, согласно которым источником чрезвычайной ситуации природного характера является только ветер со скоростью 25 м/с и более. Уралгидрометцентр предоставил справку, что в тот день скорость ветра достигала 10 м/с, а порыв ветра 19 м/с был зафиксирован лишь в 23 часа по местному времени, следовательно, падение дерева явилось следствием ненадлежащего ухода за ним. Именно к такому выводу пришел суд, признав исковые требования автовладельца обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме. Кроме ущерба, причиненного автомобилю истца, в размере 222 700 рублей, в его пользу будут взысканы судебные расходы – 25 727 рублей, то есть всего 248 427 рублей.

Суд учел, что у МАДОУ «Огонек» может не оказаться в достаточном количестве средств на возмещение ущерба. В таком случае, по решению суда, взыскание необходимо произвести с комитета по управлению муниципальным имуществом за счет казны МО Серовский городской округ.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 25.01.18

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