Выходные будут теплыми и снежными: уже сегодня днем «потеплеет» до -15

В Свердловскую область сегодня придет долгожданное потепление: еще утром столбики термометров показывали -21 градус и ниже, но днем воздух прогреется до -13…-15 градусов. В выходные днем будет около -10 градусов, ночью – до -18. В некоторых районах пройдет снег, ожидаются метели. В Екатеринбурге – без осадков.

По данным синоптиков Уральского УГМС, сегодня днем в Свердловской области будет около -12…-15 градусов мороза. Ночью на севере может вновь похолодать до -20, в Екатеринбурге ночью будет -16. В выходные станет существенно теплее.

В субботу и воскресенье в Екатеринбурге ожидается одинаковая погода: -8…-10 градусов днем, -12…-16 ночами. В других районах области днем будет от -7 до -12 градусов, ночами – от -12 до -18. Местами пройдет умеренный снег и метель.

В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер ожидается юго-западный 6-11 метров в секунду с порывами до 16 метров.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.01.18

26 января в Свердловской области ожидаются следующие события. / Антон Шипулин: «Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, остерегался пить даже обычные витамины». / Банки соберут биометрические данные россиян: три вопроса инициатору закона. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»