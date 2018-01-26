В Екатеринбурге горела спортшкола «Динамо» (ФОТО)

Сегодня ночью в Екатеринбурге загорелась спортивная школа «Динамо». Огонь повредил кровлю здания и расположенный рядом пункт приема вторсырья.

Пожар в переулке Встречном, где находится спортшкола, начался около трех часов ночи. На его ликвидацию отправили 5 машин и 24 пожарных.

Локализовать огонь удалось за 13 минут, к 03:19 было ликвидировано открытое горение, разборку и проливку сгоревших конструкций завершили уже к утру, в 06:12.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, огонь охватил 120 кв. метров, повреждена кровля школы и пристроенный к ней пункт приема вторсырья.

Екатеринбург, служба информации

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