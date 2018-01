Уральцев зовут на концерт в честь дня рождения Ельцина

На следующей неделе, 1 февраля, в Ельцин Центре пройдут праздничные мероприятия в честь дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. Вход в музей и арт-галерею в этот день будет бесплатным, сообщили в пресс-службе центра.

В 20:00 в атриуме состоится концерт «Другого оркестра», вход на него также будет свободным. Уже известен сет-лист, в него вошли 13 композиций: Jeff Buckley – «Dream Brother», Blonde Redhead – «Elephant Woman», A-Ha – «You Wanted More», Royksopp – «Happy Up Here», Depeche Mode – «Broken», Massive Attack – «Paradise Circus», Depeche Mode – «Behind The Wheel», Radiohead – «Everything is right a place», MUSE – «Uprising», Pendulum – «Tarantula», Комба Бакх – «Срочно драпать!», The Prodigy – «Voodoo People», Blur – «Song 2».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.01.18

