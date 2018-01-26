В морозы свердловские полицейские помогли дальнобойщику реанимировать фуру с 19-тонным грузом (ФОТО)

Сразу два наряда свердловской полиции пришли на помощь дальнобойщику из Кировской области, застрявшему в районе города Первоуральска. В морозную ночь на 297 километре автодороги Пермь – Екатеринбург вышла из строя фура «Скания», у нее сначала лопнуло три колеса и сломался стартер. Пока шофер устранял поломки – заглох двигатель. Об этом РИА «Новый День» сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

По его данным, 53-летний водитель грузовика несколько часов пытался вызвать по рации других дальнобойщиков или остановить проезжавших мимо, но, к сожалению, безрезультатно. Узнав о ЧП на трассе из дежурной части, экипаж ГИБДД в составе инспекторов Алексея Козулина и Павла Мехтиева направился к месту поломки машины.

Полицейские пригласили порядком замерзшего к тому моменту мужчину в салон своего служебного автомобиля, дав возможность согреться. А сами тем временем приняли меры, чтобы найти подходящее транспортное средство для создания необходимого уровня давления в компрессоре, которого бы хватило для разжатия тормозных колодок и последующего запуска двигателя при помощи буксировки. Задача оказалось сложной, пришлось вызвать подкрепление – коллег инспекторов Дмитрия Конюхова и Евгения Бивзюка.

«Стражи порядка предложили нуждающемуся человеку переночевать в гостинице, чтобы утром в более спокойной обстановке разобраться в ситуации и решить все вопросы. Однако он отказался, вероятно, опасаясь за сохранность 19 тонн груза. Представителям ДПС пришлось задействовать несколько большегрузных машин, чтобы «реанимировать» старенькую «Сканию» 1996 года выпуска. В итоге движок фуры все-таки запустили, после чего довольный шофер продолжил свой путь к месту назначения, предварительно искренне поблагодарив сотрудников полиции города Первоуральска за оказанную помощь. А инспекторы ГИБДД вернулись на маршрут патрулирования для обеспечения безопасности дорожного движения», – отметил полковник Горелых.

Первоуральск, служба информации

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