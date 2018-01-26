Бывший министр экономики временно возглавил райком «Единой России»

Бывший министр экономики, а ныне – глава администрации Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко временно получил еще один пост – секретаря Ленинского отделения «Единой России».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СРО ЕР, такое решение было принято на региональном политсовете партии. Кроме того, сменился лидер единороссов в Горноуральском округе.

«По личным просьбам два секретаря местных отделений подали заявления на сложение с себя полномочий. Мы пошли навстречу людям. Президиум регионального политсовета назначил временно исполняющим обязанности секретаря Ленинского местного отделения Партии «Единая Россия» города Екатеринбурга Дмитрия Ноженко, а в Горноуральском городском округе назначен временно исполняющим обязанности Секретаря местного отделения Владимир Доможиров», – заявил секретарь СРО Виктор Шептий.

Напомним, осенью этого года в Екатеринбурге состоятся выборы в городскую думу. Руководители районных отделений будут принимать участие в организации праймериз ЕР.

Екатеринбург, служба информации

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