«Это к выборам»: в Екатеринбурге неизвестные подкидывают в почтовые ящики диски с цитатами из Mein Kampf

Жители одного из домов в центре Екатеринбурга сегодня удивились содержимому почтовых ящиков. Неизвестные подкинули диски с напечатанными на конвертах цитатами из запрещенной литературы и призывами к экстремизму.

Об этом корреспонденту РИА «Новый День» рассказала жительница дома по улице Народной Воли. По ее словам, конверты с экстремистскими надписями были во всех ящиках подъезда: на одном из конвертов приводится известная цитата из книги Гитлера «Майн Кампф» (признана экстремистской, запрещена в России). На другом конверте, судя по всему, перечисляется содержимое носителя – другие книги, также запрещенные на территории России, конверт подписан знаками «14/88», который используют националисты.

Кто их мог оставить, жительница дома не знает. «В доме охраны нет, есть домофон, но его легко обойти. Дом у нас спокойный, семейные люди живут, есть алкоголики, но никаких личностей, увлекающихся таким, я не замечала. Раньше такого не подкидывали. Думаю, это с выборами связано, активизировались какие-то движения. А может, просто у кого-то обострение. Что на диске, я не знаю, не смотрела и не буду», – рассказала женщина.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу отметили, что гражданин о таком случае имеет право заявить в полицию. А в указанный дом сегодня наведается участковый.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.01.18

Крупный пожар на Новомосковском рынке потушили ночью. / В Екатеринбурге 3 часа полыхает Новомосковский рынок, тушение осложняет слабый напор воды. / Миллиарды на болоте, ряженые с нагайками на льду и потоп на уход Ковальчика, – итоги недели РИА «Новый День». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»