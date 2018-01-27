В Екатеринбурге прошел митинг в память о репрессированных казаках – поминают и тех, кто сражался на стороне Гитлера (ВИДЕО)

Довольно необычный поворот приобрел пикет, прошедший сегодня в Екатеринбурге у памятника Свердлову в память об убитых казаках.

Митинг казаков

Как предает корреспондент РИА «Новый День», на саму акцию собралось порядка двадцати человек, один из них охотно раздавал интервью прессе, порой делая довольно оскорбительные заявления. Рассуждая о роли казачества, по просьбе журналистов он оценил личности Петра Краснова и Андрея Шкуро – один помогал по личному указанию Гиммлера формировать казачий корпус СС, другой – же напрямую воевал с частями Красной Армии. Оба по приговору суда были повешены в 1947 году. Однако, по мнению реестрового казака Анатолия Потанина, они не являются военными преступниками и воевали за счастье для России, которой они желали принести «свободу на немецких штыках».

Отметим, что во время записи интервью рядом находилось множество других казаков, и ни один из которых не попытался вступить в полемику с поклонником военных преступников.

Видео смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 27.01.18

«Это к выборам»: в Екатеринбурге неизвестные подкидывают в почтовые ящики диски с цитатами из Mein Kampf. / Крупный пожар на Новомосковском рынке потушили ночью. / В Екатеринбурге 3 часа полыхает Новомосковский рынок, тушение осложняет слабый напор воды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»