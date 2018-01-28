На месте проведения митинга сторонников Навального работает ФСБ

В квадрате улиц, приближенном к месту проведения митинга сторонников Алексея Навального, работают спецслужбы. Как сообщают очевидцы, на перекрестке улиц 8 марта – Большакова стоит машина службы разминирования, много сотрудников полиции. ДПС останавливает светлые автомобили.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области РИА «Новый День» сообщили, что антиттеррористические операции находятся в ведении ФСБ, комментарии от представителей полиции поступят после завершения проверки. Официальные представители ФСБ по телефону оказались недоступны. Организаторы акции «Екатеринбург выбирает забастовку» рассказали корреспонденту агентства, что пока готовятся к началу митинга в штатном режиме, собирать сцену сторонникам Навального никто не мешает. Начало митинга в 14 часов.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.01.18

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