Воздушный бой, парашютисты и ретро-техника: ДОСААФ в Екатеринбурге отметил 90-летие (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в центре Екатеринбурга региональное отделение ДОСААФ отмечало юбилей, 90 лет с момента создания. На праздник, несмотря на легкий мороз, собралось немало горожан с детьми – ребятам дали погладить служебных собак, попробовать себя в роли парашютиста и посидеть за рулем ретро-автомобилей. Праздник начался с поздравления председателя регионального отделения ДОСААФ России по Свердловской области генерал-майора Аркадия Воробкало. А после зрители смогли увидеть все, чему учат добровольцев.

Юбилей ДОСААФ

На акваторию городского пруда с воздуха приземлились парашютисты – с российским триколором и флагом добровольческого общества. В небо запустили 90 ракет, после чего открылись сразу несколько площадок. Так, всем желающим взрослым показывали, как правильно надеть парашют, а детвора в это время примеряла на себя амуницию летчиков. Авиамоделисты продемонстрировали запуск своих летательных аппаратов – после запуска техники пилотирование идет с земли, самолеты поднимали в воздух на десятки метров вверх и, несмотря на сильный ветер, пилоты на приземлении успевали их ловить. Свои навыки по обезвреживанию преступников показали служебные собаки. Правда, до того их успели оккупировать дети – погладить, пообщаться с животными. На отдельной площадке свое мастерство показали автоледи и мотоциклисты, работал тир. И почти с самого начала праздника открыли полевую кухню с кашей, куда выстроилась очередь желающих. Как в Екатеринбурге праздновали день рождения ДОСААФ, смотрите на видео и в фоторепортаже агентства.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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