Снег и похолодание: начало февраля будет морозным

Начало февраля в Екатеринбурге будет довольно морозным. В понедельник, вторник и среду днем ожидается до -10 градусов, ночью – до -15.

А в ночь на четверг, 1 февраля, похолодает до -21. Днем температура воздуха прогреется только до -12 градусов. При этом пойдет снег. Впрочем, похолодание будет недолгим.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, уже в пятницу днем будет -8 градусов, а в субботу и воскресенье – около -5…-6 градусов. Ночью – около -11 градусов. В пятницу вечеру и субботу днем возможны осадки в виде снега.

Екатеринбург, служба информации

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