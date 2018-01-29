На Уралмаше всю ночь устраняли последствия коммунальной аварии: лопнула старая труба

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга всю ночь продолжались работы на месте прорыва квартального трубопровода диаметром 200 мм в районе ул. Красных Командиров, 72.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, в настоящий момент работы продолжаются. Уже демонтирован ветхий участок трубы длиной 10 метров, он будет заменен, ведутся сварочные работы. Ожидается, что последствия аварии будут ликвидированы примерно к 12 часам дня. Тепло и горячая вода в домах сохраняется: теплоснабжение осуществляется по затухающей схеме, горячее водоснабжение – с обратного трубопровода.

В ГУ МЧС сообщают, что авария произошла вчера вечером. В зону ЧП попали 26 домов. На место выехали три аварийные бригады (12 человек) и 7 единиц специализированной техники.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.01.18

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