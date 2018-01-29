В Екатеринбурге будут судить банду наркосбытчиков, у которых нашли почти 5 кило синтетики

В Екатеринбурге в суд ушло дело трех дилеров, которые распространяли синтетику. При обыске у них нашли почти 5 килограммов опасного наркотика. Однако личность главаря банды так и не установлена.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, утверждено обвинительное заключение в отношении трех участников организованной преступной группы: Игоря Кальдина, Екатерины Кальдиной и Сергея Беляева. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт синтетических наркотических средств в особо крупном размере». Как предполагает следствие, банда работала с марта 2016 года по июнь 2017 года. Организатор наркоторговли создал интернет-магазин по продаже наркотиков с функцией их демонстрации и возможностью сделать заказ. Сайт работал как типичный интернет-магазин: можно было посмотреть товар, цены, варианты приобретения и сделать покупку. Здесь же предлагались вакансии курьеров, координаторов и руководителей оптовых складов с условиями работы. Причем велась даже работа по рассмотрению претензий от тех, кто не смог найти тайники либо заметил ошибку в описании и адресах закладок. Оплата шла банковскими картами, а у сотрудников этого бизнеса были заранее оформленные на других лиц сим-карты и банковские карты. Личность главаря не установлена, но удалось выявить троих его подельников.

Игорь и Екатерина Кальдины забирали из тайников наркотики, затем мешали их с наполнителями ради увеличения массы и фасовали на более мелкие партии. После этого пакеты размещались по тайникам, а адреса передавались Сергею Беляеву, который фасовал их уже на персональные дозы и организовывал новые закладки.

Этих участников банды нашли сотрудники ФСБ и МВД России. Из незаконного оборота было изъято более 4,8 кг синтетики, готовых к реализации.

Уголовное дело направлено в Кировградский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации

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