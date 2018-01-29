В Свердловской области нашли изумруд массой 1,6 килограмма

На Малышевском руднике в Свердловской области добыли изумруд весом 1,6 килограмма. Камню длиной 14 сантиметров и шириной 7 сантиметров пока не придумали имя, хотя кристаллам и самородкам подобного размера, как правило, дают названия. Сотрудники Гохрана России отнесли камень ко второму сорту и по качеству, и по цветности. Примерная его цена составляет 4 млн рублей.

Изумруд был найден в очистном забое шахты. Друзу, торчащую в стене, заметили бригадир и заместитель главного геолога.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.01.18

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