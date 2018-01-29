В Свердловской области сделали «секретное» приложение для капремонта

Анонсированное ранее приложение фонда капремонта Свердловской области появилось в AppStore. Суть его заключается в том, что представители стройконтроля будут выезжать в дома, где ведутся работы, делать снимки и отправлять их через «Око капремонта» (так называется приложение) в общую базу. Система будет автоматически ставить метку с геолокацией. Так подрядчики по стройконтролю не смогут фальсифицировать данные и использовать снимки, сделанные на других объектах. Интересно, что доступа в приложение у обычных граждан нет – после его установки пользователю предлагают ввести логин и пароль.

«Если у вас нет логина и пароля, обратитесь к А.Д.Боярских», – говорится в приложении. Как отмечает «Новый День», это сотрудник свердловского фонда капремонта. Впрочем, обычным гражданам, которые захотят проверить стройконтроллеров, зарегистрироваться все равно не дадут.

«Это такой контроль за стройконтролем. Больше для нас приложение. Возможности входить в систему у жителей домов, где идет ремонт, нет. Но мы хотим в ближайшей перспективе добавить возможность комментирования фотографий, которые уходят на сайт, для жителей. Мы бы могли в оперативном режиме это отслеживать», – сказала «Новому Дню» пресс-секретарь фонда Евгения Гирш.

Екатеринбург, служба информации

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