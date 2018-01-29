Под Екатеринбургом женщина повредила позвоночник, катаясь на «бублике» с горки

Следователи Березовского выясняют причины происшествия на одном из горнолыжных комплексов вблизи Екатеринбурга, где молодая женщина получила травму позвоночника. По предварительным данным, пострадавшая ударилась, катаясь на «бублике» с горы. По данному факту начата доследственная проверка.

Чтобы определить степень тяжести причиненного вреда здоровью 28-летней женщины, назначена судебная экспертиза. «При установлении факта того, что травма была получена при катании на горнолыжном комплексе, будет выясняться, все ли необходимые меры были приняты для обеспечения безопасности посетителей комплекса», – сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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