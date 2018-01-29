Суд отправил в психушку екатеринбургского студента, поджигавшего детские веранды

Мировой судья Кировского района сегодня вынес решение по делу екатеринбургского 20-летнего пиромана, поджигавшего веранды детских садов. Студент техникума по имени Вячеслав вместо наказания направлен на принудительное лечение. «Подозреваемый обвинялся в совершении шести преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм», – сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Стоит отметить, что в декабре 2016 года в Екатеринбурге сгорело более десятка веранд на территории садиков. Все началось с поджогов на ЖБИ, затем пироман переместился на Синие Камни, отметился на Эльмаше, Университетском, улице Проезжей, Большакова и по другим адресам. Поджигателя задержали с поличным в ночь с 4 на 5 декабря на ЖБИ. Полицейские поймали его на территории детсада на Сиреневом бульваре. Парень успел проникнуть на веранду и уже поджег находившиеся там игрушки. Увидев подходивших к нему людей в форме, злоумышленник попытался скрыться, но сбежать ему не удалось. При нем полицейские обнаружили зажигалку и легковоспламеняющуюся жидкость.

По приметам внешность задержанного совпадала с человеком, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения на месте прошлых поджогов. Верхняя одежда подозреваемого тоже оказалась идентичной описанию ориентировки – пуховик красного цвета. Видимо, из соображений конспирации, поджигатель периодически выворачивал куртку наизнанку, надевая ее то черной, то красной стороной наружу.

После задержания личность пиромана была установлена. В отделе полиции молодой человек сознался и в других поджогах, но не смог внятно объяснить мотивы своих поступков. В ходе расследования уголовного дела было назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы, по результатам которой специалисты сделали вывод, что студент страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении, отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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