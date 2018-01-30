В Нижнем Тагиле задержали воришку, который украл телефон у проводника и подарил его мужчине

На станции Екатеринбург-Пассажирский у проводницы украли сотовый телефон. Воришку нашли быстро, как оказалось, но телефон он уже успел подарить незнакомому мужчине.

Кража произошла в поезде № 102 сообщением Пенза – Нижневартовск, когда он подъехал в Екатеринбургу. Проводница в 10-м вагоне за несколько минут до прибытия на станцию позвонила подруге, а потом положила телефон на столик. Во время стоянки телефон пропал. Сумма ущерба составила 6100 рублей.

Как рассказали в пресс-службе УТ МВД по транспорте по УрФО, воришку задержали в Нижнем Тагиле, им оказался житель Оренбурга 1964 года рождения, уже судимый за грабеж. Он купил билет на поезд в Челябинске, доехал до Екатеринбурга, украл телефон, сходил в букмекерскую контору, познакомился там с мужчиной и подарил ему телефон. После чего оренбуржец отправился в Нижний Тагил и там совершил еще одну кражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 30.01.18

30 января в Свердловской области ожидаются следующие события. / В Екатеринбурге прокуратура предупредила об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию первоклассников. / В Екатеринбурге начинают чинить трубопровод, снабжающий теплом 99 домов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»