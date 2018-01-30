На Урале за разграбление кладбища будут судить могильщика

В Нижнем Тагиле будут судить двух мужчин за кражу с кладбища оград и памятников. Один из похитителей работал на этом кладбище – рыл могилы.

В преступлении по чч. 1, 2 ст. 158 УК РФ «Кража, в том числе совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину» подозреваются двое жителей Нижнего Тагила 1980 и 1990 года рождения. Как полагает следствие, мужчины воровали с кладбища в мае-октябре прошлого года. Старший из них, уже судимый, занимался на этом кладбище раскопкой могил, вместе со своим знакомым он похищал с кладбища ограды, памятники и другие предметы. Похищенное сдавалось в пункты приема металлолома или продавалось гражданам, не подозревающим о происхождении товара. Всего на счету этих мужчин – 18 хищений, шесть раз они работали совместно. От их действий пострадали 17 человек, общая сумма ущерба – 572 тысячи рублей.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, после вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила для рассмотрения по существу. Санкции предусматривают вплоть до 5 лет лишения свободы.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 30.01.18

Энергетики закончили ремонт трубы с горячей водой в центре Екатеринбурга. / В Нижнем Тагиле задержали воришку, который украл телефон у проводника и подарил его мужчине. / 30 января в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»