В Кольцово Интерпол задержал иностранца, незаконно ехавшего из Узбекистана в Киргизию

Сотрудники свердловской полиции и Интерпола задержали в аэропорту Кольцово 25-летнего мужчину, который уже несколько лет находился в международном розыске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, злоумышленник, имеющий двойное гражданство – Киргизии и Узбекистана – в ноябре 2014 г. с группой земляков пытался незаконно пересечь границу Республики Узбекистан и попасть на территорию Кыргызской Республики, однако был остановлен сотрудниками компетентных органов. Чтобы избежать наказания, он скрылся от суда в Российской Федерации.

В аэропорту Кольцово гражданина задержали 2 января и заключили под стражу. Материалы экстрадиционной проверки направлены в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса о выдаче задержанного запрашивающей стороне в соответствии с Конвенцией о правовой помощи.

Екатеринбург, служба информации

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