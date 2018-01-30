Премию Бажова в номинации «Проза» получила Ярослава Пулинович за сборник «Победила я»

В Екатеринбурге назвали лауреатов премии Бажова – считающейся главной литературной наградой в Свердловской области.

В этом году победителем в номинации «Проза» стала драматург Ярослава Пулинович за сборник пьес, в номинации «Поэзия» признание заслужил Альберт Зинатуллин с романом «Третья сторона бумаги», а лучшим публицистом стал Владислав Майоров – с трудом о подводном флоте.

Также жюри отметили лучший проект в номинации «Польза дела» – фестиваль «Толстяки на Урале»: фестиваль проводит журнал «Урал» с привлечением лучших авторов и издателей оставшихся в России «толстых» литературных журналов.

Как отметили вчера на церемонии награждения организаторы Бажовской премии, в этом году заявки подавали 109 литераторов. В шорт-лист вошли только 10 человек. Самое интересное, что сборник пьес, принесший Ярославе Пулинович победу, называется «Победила я».

Напомним, в 2016 году главным прозаиком Урала был признан учитель Ярославы – драматург Николай Коляда.

Бажовская премия вручается уже 19-й раз. И, по словам членов жюри, в этом году было меньше заявок от графоманов, зато больше – от профессиональных писателей. Поэтому выбор было сделать крайне сложно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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