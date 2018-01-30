Екатеринбуржцы, требовавшие 1 миллион с авиакомпании «Россия» за прищемленный палец, получили 30 тысяч

Екатеринбуржцы через суд взыскали с авиакомпании «Россия» компенсацию за то, что во время полета бортпроводница прищемила 2-летнему ребенку палец тележкой. В результате у девочки обнаружили перелом. Родители требовали с перевозчика 1 миллион рублей, но по решению суда получили лишь 30 тысяч за моральный вред и 15 тысяч штраф.

Как сообщили сегодня в пресс-службе Свердловского облсуда, летом семья из Екатеринбурга – родители, бабушка и 2-летний ребенок – летели на отдых в Турцию на борту авиакомпании «Россия». Когда во время полета стюардесса начала собирать использованные ланч-боксы, она случайно дверью тележки защемила палец девочке, которая в тот момент сидела на коленях у бабушки. По прилету у 2-летней Ольги был диагностирован перелом пальца. И отец Виталий обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга с иском о компенсации морального вреда к авиакомпании «Россия». Моральные страдания дочери Виталий оценил в 1 миллион рублей. Кировский суд удовлетворил иск частично: с АО «Авиакомпания «Россия» взыскана компенсация морального вреда, причиненного в результате несчастного случая, в размере 30 тысяч рублей и штраф в пользу истца в размере 15 тысяч рублей.

Однако решение не устроило ни истца, ни ответчика. Они обратились в Свердловский областной суд с апелляционной жалобой. Виталий М. просил суд все-таки компенсировать моральный вред в размере 1 миллиона рублей. Главным аргументом отца был возраст ребенка, «длительность ее страданий», а также поведение сотрудников авиакомпании, которые, по словам ответчика, не пытались оказать хоть какую-то помощь ребенку и даже не принесли извинений. Представители авиакомпании, оспаривая решение суда, настаивали на том, что палец ребенку прищемили случайно. И более того – родители и бабушка, на коленях которой сидела Ольга, не уследили за девочкой. Судебная коллегия учла доводы обеих сторон – и то, что стюардесса не проследила за тележкой, и то, что родители не проследили за ребенком.

«При этом суд счел, что оснований для увеличения размера компенсации морального вреда нет: компенсация в 30 тысяч рублей является разумной и справедливой и соразмерна тяжести причиненных страданий, а также степени ответственности обеих сторон за причиненный ребенку вред. Судебная коллегия нашла несостоятельными доводы ответчика о необоснованном взыскании с него компенсации морального вреда, а также штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Таким образом, решение Кировского районного суда Екатеринбурга оставлено без изменений и вступило в законную силу», – сообщает сегодня пресс-служба облсуда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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