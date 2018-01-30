Анархия не ради анархии – в Ельцин-центре ставят спектакль про Летова: интервью с режиссером (ФОТО)

В Ельцин-центре 17 февраля состоится премьера спектакля «Летели качели» – вроде про Егора Летова, а вроде и нет. Режиссер постановки Семен Серзин ранее ставил в Екатеринбурге нашумевшие спектакли «СашБаш», первую версию которого пришлось снять с репертуара из-за претензий родни Башлачева, и «Война, которой не было» – про чеченские кампании. Сейчас Серзин говорит, что «Летели качели» – это не анархия ради анархии. Это попытка разобраться в потерянном поколении инфантилов, которым сегодня 30+. Будет ли в спектакле Летов и зачем для постановки лампочки – Семен рассказал в интервью «Новому Дню».

В анонсе спектакля на сайте Ельцин-центра говорится, что «Летели качели» – это «псевдодокументальный» спектакль. В том смысле, что он основан на жизни Егора Летова (легендарного панк-рок-музыканта конца 80-х и постсоветского пространства, лидера группы «Гражданская оборона»), но не в прямом смысле. Жить по правилам Летова пытается взрослый 35-летний инфантил по имени Стас. Он безответственен и эгоистичен – как и многие другие инфантилы 30+, застрявшие в 90-х. «Это история об ответственности, повседневная трагедия. История о том, как важно быть самим собой – не подменять свою совесть чьими-то жизненными принципами и понятиями, которые оправдывают каждый твой нелепый шаг в никуда», – говорят в Ельцин-центре.

Семен Серзин ранее ставил в Екатеринбурге спектакль «Башлачев: Свердловск – Ленинград и назад», который пришлось снять из репертуара по просьбе родственников и друзей поэта Александра Башлачева, также было сорвано номинирование на «Золотую маску». Им не понравилось, что Серзин и драматурги, писавшие документальную пьесу, использовали образ Башлачева в якобы нелицеприятном свете. Позднее пьесу переписали, убрав прямые отсылки к Башлачеву и оставив «образ Музыканта». Сейчас она идет в Центре современной драматургии под названием «СашБаш».

«Новый День»: Вспоминая жуткий скандал вокруг спектакля про Башлачева, я не могу не спросить: ты не боишься опять столкнуться с волной недовольства? Наверняка ведь найдутся родственники, близкие Егора Летова, которые, только услышав про премьеру, захотят все увидеть своими глазами и могут остаться недовольными?

Семен Серзин: Я сразу хочу уточнить, что «Летели качели» – это не биографическая история Егора Летова, не история самого музыканта. «СашБаш» мы сразу и писали, и ставили про конкретного музыканта и поэта. Мы собирали документальные материалы и делали про Башлачева. А здесь в основе – пьеса Константина Стешика, где фигурирует только упоминание Егора Летова, его образы.

Хотя, конечно, что ни говори – через главного героя Стаса Летов присутствует на сцене. Как яркий образ, как ориентир. Стас пытается жить по правилам, по заветам Летова. Будет музыка, мысли Летова. Но это не биографический спектакль, не байопик. Если в постановке и будут документальные фрагменты, то это будут открытые интервью, песни, видео. Но ничего конкретно с личной жизнью Егора связано не будет. Поэтому, думаю, скандалов не будет.

Ты сказал, что главный герой живет по заветам Летова. Что такое – жить по заветам Летова?

Это история про человека, который рос в 1990-е, на волне идей свободы, отрицания всеобщего – отрицания общества и происходящего. Живи только по своим внутренним законам – это было модно. И этот человек вырос, ему 35. У него есть семья, дети, но как будто это не его семья и не его дети. С его личностью это абсолютно никак не соотносится. Зато у него есть ориентир, который больше чем Бог, – это Егор Летов. Но он и сам не понимает, что нарушает главное правило Летова – живи по СВОИМ законам.

Летов был не просто музыкант, он проповедовал свою дорогу, свой путь. Он все делал как очень крутой продюсер. Он часто менял взгляды на кардинально противоположные. Он писал песни то одни, то – совсем иные по смыслу. Но у него все это обосновывалось, было преднамеренно и продуманно. Это была не анархия ради анархии – я отрицаю и ничего не предлагаю взамен. Нет. У него была своя философия, свои идеи о том, как нужно жить. Но многие его фанаты все воспринимали буквально, за чистую монету. И, например, меня в детстве пугали надписи «ГО» («Гражданская оборона») на стенах – потому что панки они под этими «ГО» понимали полное отрицание, отсутствие правил. А не свод нравственных принципов, как было у Летова.

И вот Стас считает, что живет по заветам Летова, но нарушает самый первый из них. Он пытается быть Летовым, и от этого происходит диссонанс с его окружением, с близкими. Он застрял в юности и не может вырасти.

Фото предоставлено Семеном Серзиным

То есть это спектакль про поколение 30-летних, которое называют «поколением инфантилов»?

Да. Стас – абсолютнейший инфантил. И у меня есть знакомые в окружении, похожие на него, – который выросли, но не повзрослели, застряли в юности. Причем Стас, что ужасно, – инфантильное зло. Он абсолютно эгоистичный. Он заворачивает историю Летова так, как ему удобно, как ему хочется. И герой не осознает, что он тащит за собой в пропасть других людей. У него есть только его «я».

Пьеса так написана, что там постоянные монологи. Причем только монологи Стаса, ни у кого нет права голоса, а точнее, он никого не слышит. Только еще один персонаж наделен монологами – такой инфернальный тип, который появляется, когда Стас пьян: это то ли Летов, то ли не Летов – некий образ.

Кто будет играть Стаса? И будет ли кто-то, кто будет играть образ Летова? Как-то готовились с актерами к постановке, изучали интервью Летова или другие материалы?

Стаса будет играть Дима Зимин, в постановке в основном задействованы актеры Театра драмы. Может, еще будет один известный в Екатеринбурге артист.

Готовить спектакль мы начали летом, смотрели документальный фильм про Летова, я читал его интервью всякие. Потом был перерыв в работе. Сейчас в процесс вовлекаются все – каждый будет что-то свое вносить. Например, у нас есть художник по костюмам Саша Микляева, она задала направление. Но актеры сами пойдут по сэконд-хендам, будут искать одежду. Это не академический театр, тут каждый может повлиять на спектакль.

В общем, и сценическое пространство будет решено не академически. «В Центре» – это не театр, тут нет сцены, речи о декорациях не может идти. Поэтому будем как-то решать пространство при помощи множества лампочек – такой электротеатр.

Сцена из спектакля. Фото предоставлено Семеном Серзиным

Ты упомянул, что в спектакле будет музыка «Гражданской обороны». Какую роль она будет играть?

Что касается музыки в спектакле – для меня, как и в жизни, музыка – это чистая энергия, особенно если это панк-рок. Это как нецензурная брань – то, когда ты не можешь спокойно изъяснять свои мысли, когда тебе не хватает слов. Поэтому через музыку в этой работе, как, в прочем, и в любой другой, можно провести внутреннюю линию героев, то, как их трясет внутри, как они не могут найти равновесие с собой и с миром, внешне при этом оставаясь спокойными. Когда мне было 15 лет – все бесило, жизнь казалась бессмысленной, казалось – все отвернулись от тебя (ну это так казалось только), ты весь такой максималист – я включал в CD-плеере Янку Дягилеву и шел по улице, задрав подбородок. Просто шел, и мне казалось, что мир передо мной расступается и музыка попадала в ритм моего сердца.

А какую-то роль играет то, что спектакль ставится именно в Екатеринбурге, в Ельцин-центре? Летов, вроде, последний концерт отыграл в нашем городе. Но при этом был против Ельцина…

Город играет роль. Мне кажется, мало смысла было бы ставить спектакль про Летова где-то еще, кроме Омска, где он родился, Питера, где он жил, Новосибирска или Екатеринбурга, где атмосфера какая-то близкая и к Омску, и к Питеру. Мне кажется, тут есть такая тусовка, которой это интересно. И есть подходящая по духу компания. В другом городе вряд ли стал бы ставить.

На какую публику рассчитан спектакль? Есть ли смысл его смотреть тем, для кого «Гражданская оборона» – просто звук, Летов – некий человек из прошлого?

И да, и нет. С одной стороны, если не знаешь, кто такой Летов, не жил в 90-е – сложно будет понять, что происходит. Я уже говорил, что это не документальная постановка и рассчитана она, прежде всего, на тех, кому 30-35, на поколение тех самых инфантилов.

С другой стороны, там есть героиня, которой 16. А поколение 16-летних сейчас, на мой взгляд, такое запутавшееся во многом, но вместе с тем еще не потерянное. Они ищут ориентиры какие-то, не всегда могут найти. И вот это вечная тема. Может, будет интересно и молодежи.

Екатеринбург, беседовала Ольга Тарасова

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