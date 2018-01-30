Тагильчанку будут судить за избиение шилом мужа-тунеядца (ФОТО)

Жительницу Нижнего Тагила будут судить за избиение своего сожителя. Удрученная бездельем мужчины, тагильчанка серьезно покалечила избранника шилом.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, на днях в суд будет передано дело по части 2 статьи 111 УК Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».

События, из-за которых будут судить девушку, развивались следующим образом. В ноябре утром 24-летняя тагильчанка поругалась со своим 23-летним сожителем. Мужчина нигде не работал и, по ее мнению, работу найти и не пытался, при этом не помогал ей воспитывать ее ребенка. В ходе ссоры она выгнала мужчину из дома, а сама, как она рассказала полицейским, в удрученном состоянии пошла в магазин за спиртным. К вечеру дама была пьяна, а мужчина решил вернуться домой, ссора началась заново. В какой-то момент парень ударил подругу по затылку, а в ответ получил несколько ударов в спину шилом.

Женщина, испугавшись своего поступка, позвонила маме, а та вызвала полицейских. К приезду скорой оппонент был весь в крови и без сознания. Напавшей грозит до 10 лет лишения свободы, суда она дожидается под подпиской о невыезде. Раньше подозреваемая проблем с законом не имела.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 30.01.18

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