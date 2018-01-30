Подожгли машину, утопили добровольца – в Екатеринбурге прошли масштабные соревнования среди волонтеров-спасателей (ВИДЕО)

В Екатеринбурге проходит двухдневный слет добровольческих организаций. Участниками стали более 80 добровольцев-спасателей, волонтеров-медиков, членов Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Спасение утопающего во льдах

Соревнования проходят в шести дисциплинах. Среди них – спасение пострадавших из горящего автомобиля, эвакуация через окно с пятого этажа, спасение утопающего.

Для того чтобы продемонстрировать правильный алгоритм действий при вызволении из полыньи, организаторы вырубили прорубь на Шарташе. Добровольцу в гидрокостюме пришлось несколько раз провалиться под лед.

Подробный мастер-класс по спасению тонущего в зимнее время смотрите в нашем видео.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.01.18

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