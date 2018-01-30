За кровавое убийство двух бездомных в теплотрассе будут судить третьего

В Екатеринбурге перед судом предстанут двое лиц без определённого места жительства, один из которых обвиняется в убийстве двух человек, а другой – в сокрытии особо тяжкого преступления.

Как сообщил руководитель отдела по Железнодорожному району города Екатеринбург областного Следственного комитета (СКР) Максим Рябков, преступление было совершено в конце февраля – начале марта 2017 года. Тогда один из обвиняемых, 42 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ножом и топором убил двух других бомжей. Убийство было совершено вблизи труб теплотрассы в переулке Никольском в Екатеринбурге. После этого второй обвиняемый помог первому спрятать тела в лесу.

В рамках расследования проведены судебно-медицинские, медико-криминалистические, биологические, молекулярно-генетические и психолого-психиатрические судебные экспертизы. Первому соучастнику предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, второму – в укрывательстве особо тяжкого преступления. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, служба информации

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