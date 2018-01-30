Деньги, выделенные на безопасность школьников, мэры тратят на ремонт труб и постройку остановок

УГИБДД Свердловской области серьезно озабочено безопасностью детей, которым приходится ходить в школы по тротуарам, не огороженным со стороны проезжей части, и переходить дорогу там, где нет светофоров. Местные власти зачастую не справляются со своими обязанностями по обеспечению безопасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании общественного совета проекта партии «Единая Россия» «Безопасные дороги» представитель свердловского областного УГИБДД Леонид Лиханов. По его словам, ДТП с участием детей-пешеходов чаще всего случаются именно на этих участках. Осенью гаишники обследовали маршруты, по которым дети ходят в школы, и выявили необходимость в дополнительном обустройстве. Так, необходимо осветить более 78 тысяч погонных метров улично-дорожной сети, установить 133 дорожных знака «Дети», установить более 49 тысяч метров ограждения. При этом главы муниципалитетов ежегодно просят у областных властей средства на подготовку улично-дорожной сети к новому учебному году, но нередки случаи, когда они тратят их на другие цели – латают колеи на дорогах, строят остановочные комплексы и так далее.

С представителем дорожной полиции горячо согласились другие участники совещания. Начальник отдела дорожного хозяйства минтранса Лариса Ершова сообщила, что некоторых мэров приходится буквально заставлять отчитываться за потраченные деньги. «Где-то районные администрации сельским поселениям недодают, где-то честно говорят: «у меня отопление прорвало», – рассказала она. Региональный руководитель партпроекта «Безопасные дороги» Виталий Крупин сообщил, что, например, в Туринске из 18 млн рублей, выделенных на безопасность движения, было освоено только три. Были аналогичные случаи и в других городах. Участники заседания выразили надежду, что и УГИБДД, и прокуратура будут особенно тщательно следить за состоянием УДС в таких муниципалитетах. При этом было высказано мнение, что вообще не выделять средства по данным статьям нельзя – тогда «встанет все».

Екатеринбург, служба информации

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