Улицу Шефскую заливает водой из заводской канализации, Вилонова закрыта из-за лопнувшей трубы

В Екатеринбурге произошли очередные коммунальные аварии. На перекрестке Шефской и Красных Командиров из канализационных люков на проезжую часть с утра лились потоки воды, которая при -20 быстро замерзала. По предварительным данным, сети принадлежат заводу, предприятие займется устранением последствий аварии самостоятельно. Также со вчерашнего вечера продолжают чинить лопнувшую трубу на Вилонова – Учителей.

Об аварии на Шефской сообщают в соцсетях очевидцы. По словам горожан, сегодня около 7 часов утра из-под земли на проезжую часть стала выливаться вода, которая местами быстро застывала из-за низких температур на улице.

В пресс-службе МУП «Водоканал» «Новому Дню» сообщили, что произошел излив вод из канализационных сетей, которые не находятся в зоне ответственности МУПа. По предварительным данным, сети на данном участке принадлежат «Уралтрансмашу» и предприятие будет самостоятельно заниматься устранением аварии.

Добавим, что накануне еще один разлив воды произошел в Пионерском поселке. На перекрестке Вилонова – Учителей прорвало трубу, водой залило часть дороги на Вилонова. До сих пор часть Вилонова перекрыта – там продолжают устранять последствия аварии, поскольку труба проходит под проезжей частью. Отключений домов от воды не производилось. Без воды остались только соседние АЗС и колонка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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