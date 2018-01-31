СвЖД уличили в сбросе вредных веществ в Верх-Исетский пруд

Свердловская транспортная прокуратура обнаружила, что в Верх-Исетский пруд кто-то незаконно сбрасывает загрязняющие вещества.

Как сообщили в ведомстве, была проведена проверка в Свердловской дирекции по тепловодоснабжению – структурном подразделении Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиале ОАО «РЖД». Установлено, что железнодорожники сбрасывали загрязняющие вещества в сточные воды с превышением вредных веществ (сульфатов – в 1,79 раз, железа – в 1,9 раз).

Свердловским транспортным прокурором в отношении ОАО «РЖД» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 8.14 КоАП РФ «Нарушение правил водопользования». Свердловскую дирекцию по тепловодоснабжению привлекли к административной ответственности.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.01.18

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