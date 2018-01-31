Вынесен приговор ачитскому комбайнеру, который задавил пьяницу в поле

Красноуфимский райсуд вынес приговор 47-летнему комбайнеру из Ачита, который признан виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, днём 15 июля 2017 года комбайнер работал в поле и не принял мер безопасности, чтобы избежать наезда на находившегося поблизости пьяного мужчину. Подсудимый не подал звуковой сигнал и не убедился в безопасности движения, в результате чего наехал на пострадавшего, который получил несовместимые с жизнью травмы и через несколько дней скончался в больнице.

Красноуфимским районным судом подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года. Решение суда вступило в законную силу.

Ачит, служба информации

Ачит. Другие новости 31.01.18

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