До Екатеринбурга докатились фальшивые листовки от имени ЦИК (ФОТО)

В Екатеринбурге появились поддельные листовки с фальшивой подписью председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», агитация оказалась наклеена в лифте одного из многоквартирных домов Екатеринбурга. В ней от имени Эллы Памфиловой содержится призыв прийти на выборы и проголосовать за конкретного кандидата.

В пресс-службе областного избиркома сообщили, что подобные провокационные материалы уже появлялись в других городах, и 18 января ЦИК сделал на эту тему специальное заявление. В нем говорится: «Внимание! В подъездах, местах массового скопления людей и через интернет распространяются поддельные приглашения на выборы от имени председателя ЦИК России Эллы Памфиловой. ЦИК России не имеет никакого отношения к этим материалам. Будьте бдительны!»

Екатеринбург, служба информации

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