На ЖБИ коммунальщики устраняют последствия аварии, из-за которой остывают батареи в 123 домах

В Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ произошла коммунальная авария. Без отопления могут остаться 123 дома.

Авария произошла на трубопроводе на перекрестке ул. Новогородцевой – Сиреневой бульвар. Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе АО «ЕТК», на месте уже работают три ремонтные бригады, это 30 человек. Параметры теплоносителя на теплоснабжение и горячее водоснабжение (ГВС) будут снижены до + 50 градусов. Однако в квартирах существенного похолодания быть не должно. «Заявка на проведение работ подана до 23:00 сегодняшнего дня, но специалисты ЕТК приложат все усилия, чтобы завершить ремонт в кратчайшие сроки», – пообещали в компании.

Екатеринбург, служба информации

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