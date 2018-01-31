Ройзман начал рекламировать Навального в школах

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман удивил екатеринбургских школьников, а еще больше – их родителей, познакомив детей со своими политическими взглядами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о словоохотливости мэра сообщил в соцсетях житель Екатеринбурга Алексей. По его словам, мэр пришел в школу, где учится его ребенок, рассказать о пользе спорта и вреде наркотиков, но немного затронул и политику: «Про то, что выбора не будет. Что Навальный молодец».

По мнению адвоката Ивана Кадочникова, Евгений Ройзман хорошо знаком с избирательным законодательством и не стал бы ставить себя в опасное положение. Агитация среди несовершеннолетних запрещена законом, но, возможно, в данном случае ее не было. Признаками агитации является упоминание конкретных выборов и призыв голосовать или не голосовать за одного из кандидатов. Инициативной группе по выдвижению Навального кандидатом в президенты, напомним, отказано. Если все же будет доказано, что в словах Ройзмана содержались признаки агитации, он может быть привлечен к административной ответственности. Тогда ему придется заплатить штраф в размере 1000 рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.01.18

На ЖБИ коммунальщики устраняют последствия аварии, из-за которой остывают батареи в 123 домах. / До Екатеринбурга докатились фальшивые листовки от имени ЦИК (ФОТО). / Обманутые дольщики Екатеринбурга снова выйдут на митинг в надежде на Путина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»