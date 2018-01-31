На строительство еще одного садика в Академическом выделят 186 миллионов рублей

В этом году в Академическом построят еще один детский сад на 250 мест. На работы в бюджете зарезервировано 186 миллионов рублей. Садик разместится в нулевом квартале и будет выполнен в фирменном эко-стиле.

Как пишет портал akademekb.ru, дошкольное образовательное учреждение на 250 мест будет построено в 2018 году в блоке 0.5 нулевого квартала. Стоимость строительства объекта оценивается в 185 млн 904 тыс. 300 рублей. Две трети от этой суммы выделят из федерального бюджета. Соответствующие постановление размещено на сайте областного Министерства строительства.

По информации портала Академического, детский сад в нулевом квартале будет трехэтажным и разместится. Согласно эскизу, он станет продолжением дизайнерской идеи нулевого квартала и гармонично впишется в его фирменную эко-среду.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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