Североуральская больница выкинула десятки документов с фамилиями и диагнозами пациентов

В больнице Североуральска горожане обнаружили на полу десятки медицинских документов с данными пациентов. За нарушение закона о хранении персональных данных учреждение оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в середине октября этого года посторонние лица нашли на полу помещения прачечной бывшего здания стационара ГБУЗ Свердловской области «Североуральская ЦГБ» десятки документов – истории родов, диспансерные книжки 1989 года. Все бумаги были хорошо читаемыми, в них были указаны фамилии пациентов, адреса, диагнозы, место работы, прочая информация. Документы за истечением сроков давности должны были уничтожить в 2014 году, однако должностные лица медучреждения не позаботились о том, чтобы это было сделано по всем правилам, тем самым личные данные пациентов родильного отделения стали доступны посторонним лицам.

По факту нарушения главврач получил представление, больницу оштрафовали на 25 тысяч рублей по ч. 6 ст. 13.11 КоАП РФ «Невыполнение оператором обязанности по соблюдению условий по сохранности персональных данных, если это повлекло неправомерный или случайный доступ к персональным данным». По результатам принятых мер прокурорского реагирования нарушения устранены, медицинские документы с истекшим сроком хранения уничтожены в установленном законом порядке.

Североуральск, служба информации

Североуральск. Другие новости 31.01.18

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