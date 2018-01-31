Участнику пальбы в детском лагере изменили приговор: вместо обязательных работ – 8 лет строгача

Свердловский облсуд пересмотрел приговор по делу о стрельбе в детском лагере «Дружба». Артемий Маленьких, паливший из ружья по работникам лагеря, был приговорен к 450 часам обязательных работ. Дело переквалифицировали, мужчину отправили на 8 лет в колонию строгого режима.

Напомним, это произошло в 2016 году. Молодые жители деревни Ключи, рядом с которой находится лагерь, 26 июля праздновали 23-летие Артемия Маленьких, обладателя двуствольного ружья. Отпраздновать решили «на природе», прихватив с собой огнестрельное оружие. Около 18-ти часов Кирилл Федосеев и братья Андрей и Артемий Маленьких появились у ворот детского лагеря «Дружба» в состоянии алкогольного опьянения и стали требовать у персонала знакомства с вожатыми. Парням отказали, после чего именинник съездил домой за охотничьим ружьем, вернулся и выстрелил дробью в сторону работников лагеря. С ранениями различной степени тяжести они были госпитализированы в Белоярскую центральную больницу.

В ноябре прошлого года Маленьких судили в Белоярском районном суде. К ответственности его привлекли по ч. 1 ст. 119 «Угроза убийством», п. а ч.1 ст. 213 «Хулиганство» УК РФ и приговорили к обязательным работам на срок 450 часов.

В прокуратуре с этим не согласились и подали апелляцию. Как сообщили сегодня в пресс-службе Свердловского облсуда, приговор был отменен и вынесен новый, без направления дела в суд первой инстанции. Свердловский областной суд квалифицировал действия Артемия Маленьких как покушение на убийство (3 ст.30, п.а ч. 2 ст.105 УК РФ) и хулиганство (ч.1 ст.213 УК РФ). Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 10 дней с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый был взят под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.

Екатеринбург, служба информации

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