В Верхней Пышме мужчина задержан за истязание матери

В Верхней Пышме задержан мужчина, систематически истязавший свою родную мать.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Свердловской области, в полицию поступила информация о том, что подозреваемый мужчина с марта по август 2017 года систематически избивал свою мать 1964 года рождения, вместе с которой проживал в квартире дома на улице Сергея Лазо. Всего было зарегистрировано три преступления, совершенных мужчиной в отношении матери. По каждому из них мужчину привлекали к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП Российской Федерации «Побои».

Сама потерпевшая из жалости к сыну в полицию не обращалась, но вынуждена была посещать травмпункты, откуда в полицию каждый раз и поступала информация о причинении ей телесных повреждений.

Ранее мужчина уже был судим за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 2 статьи 264 УК РФ). Он отбывал наказание в виде шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении Каменска-Уральского.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением из территориального ОВД направлено в прокуратуру Пышминского района, после чего оно поступил в суд для принятия решения по существу. В случае утверждения обвинительного приговора мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Верхняя Пышма, служба информации

Верхняя Пышма. Другие новости 31.01.18

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