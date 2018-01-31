Поджигатель, лишивший крова десять человек и убивший мужчину, отправится в колонию на 15 лет

Областной суд вынес приговор 32-летнему жителю поселка Монетный под Березовским. В декабре позапрошлого года он устроил пожар в деревянном четырехквартирном доме. Один из жителей – 67-летний пожилой человек не смог выбраться и умер. Еще трое вынуждены были прыгать из окон второго этажа, потому что выход был заблокирован. Двое получили повреждения позвоночника, еще у одного жильца – перелом лодыжки. Здание выгорело дотла, люди остались без крова. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Через пару дней виновника трагедии задержали полицеские по месту жительства. Выяснилось, что он устроил пожар, чтобы отомстить одному из жильцов двухэтажки. «На допросе он не стал отпираться и пояснил, что один из жителей сгоревшего дома причинил ему телесные повреждения. Не зная, в какой именно квартире живет обидчик, злоумышленник зашел в подъезд и бросил горящий коврик у двери на втором этаже», – уточнил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Во время преступления поджигатель был пьян, но, как показала экспертиза, полностью вменяем.

Приговор поджигателю выносили по трем статьям – п.«е» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство, совершенное общеопасным способом», п.«а» ч.2 ст.112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, с причинением значительного ущерба, повлекшее по неосторожности иные тяжкие последствия». Суд вынес вердикт – 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком 1 год. Все исковые требования потерпевших по возмещению материального ущерба были удовлетворены.

Екатеринбург, служба информации

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