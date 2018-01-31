Неразбериха в метро: усилился досмотр пассажиров и сбился график движения поездов

В Екатеринбурге наблюдаются перебои с движением поездов метро. По словам читателей «Нового Дня», около 17:30 на станции «Геологическая» начали зачитывать объявления для пассажиров с просьбой воспользоваться наземным транспортом. Об аналогичном рассказали екатеринбуржцы, кто ехал со станции «Ботаническая». «Поезда не было около 15 минут. Когда он все же пришел, потребовали проводить посадку быстрее. Много полицейских, снуют туда-сюда», – сообщил очевидец Максим.

Пассажиры метро сообщили, что в подземке ужесточили досмотр. «Что случилось в метро? Поезд едет с проспекта Космонавтов только до Машиностроителей, всех высаживают. У меня сумку попросили досмотреть…», – пишет екатеринбурженка Юлия. В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что это был технический сбой. «Ничего криминального в метрополитене не происходило сегодня. Оснований для опасений у граждан нет никаких. Определенные неудобства для людей действительно были, но очень непродолжительное время. Произошел так называемый технический сбой в движении электричек. Сейчас все нормализовалось. Метро работает в обычном режиме», – пояснил руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации

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