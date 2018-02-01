Екатеринбургские следователи начали проверку в отношении воспитательницы-садистки

Следователи Октябрьского района Екатеринбурга начали проверку по факту возможного жестокого обращения с детьми со стороны воспитательницы одного из детских садов города.

Как рассказали в СУ СКР, следователям поступила информация о том, что в одном из детских садов воспитательница применяет в отношении малолетних детей физическое и психологическое насилие. Ранее одно из городских СМИ сообщило, что воспитательница (теперь уже бывшая) била детей ложкой по губам и зубам, заставляя есть, оскорбляла, щипала и даже душила. В рамках проверки следователи опросят сотрудников детского сада, родителей пострадавших детей. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

С детьми работают психологи.

В пресс-службе прокуратуры добавляют, что женщина вообще была принята на работу воспитателем незаконно: у нее нет педагогического образования. Тем не менее она проработала год, с осени 2016 по осень 2017 года. Потом ее перевели на должность кастелянши. Заведующей детским садом объявлен выговор со стороны департамента образования администрации Екатеринбурга. Кроме того, для дачи уголовно-правовой оценки доводам о противоправных действиях воспитателя в отношении детей прокуратура направила материалы в отдел полиции № 6 УМВД России по г. Екатеринбургу для принятия процессуального решения.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге уже был резонансный случай, связанный с жестоким обращением с ребенком со стороны педагога. Но там речь шла о школьной учительнице, которая истязала приемную дочь. Недавно она была признана невменяемой и направлена судом на принудительное лечение.

Екатеринбург, служба информации

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