Бывшая учительница из Первоуральска, истязавшая приемную дочь, отправлена в психушку

Жительница Первоуральска, истязавшая приемную дочь, решением суда направлена на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, собранные первоуральскими следователями доказательства признаны судом достаточными для рассмотрения уголовного дела и вынесения решения.

Напомним, весной прошлого года в Сеть попало видео, на котором женщина хлещет ребенка ремнем. Довольно быстро выяснилось, что главные герои ролика – учительница из Первоуральска и семилетняя девочка, над которой она оформила опеку в 2011 году.

После публикации видео в дом женщины нагрянули полицейские, которые действительно обнаружили ребенка в синяках. Они инициировали процесс по изъятию малышки. В мае ее отправили в местный центр, который специализируется на работе с детьми с особенностями развития. Сейчас ребенок находится в другой семье – опеку оформили люди из другого города Свердловской области. В декабре обвиняемая была признана невменяемой.

Первоуральск, служба информации

Первоуральск. Другие новости 26.01.18

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