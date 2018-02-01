Гендиректор НПО автоматики Андрей Мисюра подал в суд на свое предприятие из-за конфликта с производителями ракет «Союз»

Генеральный директор НПО автоматики подал в суд на собственное предприятие из-за конфликта с советом директоров, принявшим новый хозяйственный регламент взаимодействия с ракетчиками.

Как рассказал РИА «Новый День» источник, близкий к руководству оборонного предприятия, еще в декабре был принят хозяйственный регламент, касающийся взаимодействия НПО с РКЦ «Прогресс» – производителем ракет-носителей «Союз». Стоит отметить, что председатель совета директоров НПО автоматики Александр Кирилин – одновременно гендиректор РКЦ «Прогресс», а зампред совета директоров НПО автоматики Константин Наумов – заместитель Кирилина в РКЦ «Прогресс».

Речь в регламенте идет о сроках и иных стандартах проведения разного рода хозяйственных работ при производстве систем управления, в том числе для РКЦ «Прогресс». И при принятии документа совет директоров НПО автоматики его одобрил, лишь генеральный директор Андрей Мисюра проголосовал против.

Эту информацию нам подтвердил бывший генеральный директор НПО, член совета директоров предприятия Леонид Шалимов, который положительно оценил внедрение нового регламента, но вполне признал право Мисюры на собственное мнение. Хотя пояснить позицию топ-менеджера, вставшего в позу, он не смог. Сейчас Шалимов, как и другие члены совета директоров, привлечены к делу в качестве третьих лиц.

Андрей Мисюра был недоступен для комментариев, пресс-служба предприятия конфликт с генеральным директором не комментирует.

Первое заседание по иску Мисюры суд еще не назначил, однако в картотеке дел Арбитражного суда появились данные о том, что Мисюра подал ходатайство об обеспечительных мерах – очевидно, речь идет о приостановке действия регламента до того, как суд вынесет решение.

Добавим, что НПО автоматики является крупнейшим производителем систем управления для космических аппаратов и кораблей.

РИА «Новый День» проследит за развитием событий.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 01.02.18

Ещё одна свердловчанка получила шанс поехать на Олимпиаду – Смоленцеву оправдали. / В квартирах – 8 градусов: поселок Мартюш остался без отопления уже третий раз за месяц (ФОТО). / Громкое дело о вооруженном нападении на разносчика пенсий в Нижнем Тагиле направлено в суд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»