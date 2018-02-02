Арбитражный суд назначил дату заседания по делу НПО автоматики

Арбитражный суд Свердловской области назначил дату заседания по иску Андрея Мисюры к возглавляемому им НПО автоматики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первое заседание должно состояться 15 марта в 11 ч 15 мин. Будет ли заседание открытым, пока неизвестно, поскольку соответствующих ходатайств от сторон пока в суд не поступало. Напомним, ранее источник, близкий к руководству оборонного предприятия, рассказал, что еще в декабре был принят хозяйственный регламент, касающийся взаимодействия НПО с РКЦ «Прогресс» – производителем ракет-носителей «Союз». Стоит отметить, что председатель совета директоров НПО автоматики Александр Кирилин – одновременно гендиректор РКЦ «Прогресс», а зампред совета директоров НПО автоматики Константин Наумов – заместитель Кирилина в РКЦ «Прогресс».

Речь в регламенте идет о сроках и иных стандартах проведения разного рода хозяйственных работ при производстве систем управления, в том числе для РКЦ «Прогресс». И при принятии документа совет директоров НПО автоматики его одобрил, лишь генеральный директор Андрей Мисюра проголосовал против.

Эту информацию нам подтвердил бывший генеральный директор НПО, член совета директоров предприятия Леонид Шалимов, который положительно оценил внедрение нового регламента, но вполне признал право Мисюры на собственное мнение. Хотя пояснить позицию топ-менеджера, вставшего в позу, он не смог. Сейчас Шалимов, как и другие члены совета директоров, привлечены к делу в качестве третьих лиц.

Андрей Мисюра был недоступен для комментариев, пресс-служба предприятия конфликт с генеральным директором не комментирует.

Мисюра подал ходатайство об обеспечительных мерах – речь идет о приостановке действия регламента до того, как суд вынесет решение, но суд ему отказал, и решение совета директоров предприятия пока остается в силе.

Добавим, что НПО автоматики является крупнейшим производителем систем управления для космических аппаратов и кораблей.

Екатеринбург, Максим Бородин

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