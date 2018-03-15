Мисюра отказался от иска к НПО автоматики по отмене решения совета директоров

Генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра отказался от иска к совету директоров предприятия.

На сегодня было назначено заседание в Арбитражном суде Свердловской области, но представитель Андрея Мисюры по неизвестным причинам отказался судиться с исполнительным органом возглавляемой им компании. Таким образом судебное заседание было прекращено.

Напомним, ранее источник, близкий к руководству оборонного предприятия, рассказал, что еще в декабре был принят хозяйственный регламент, касающийся взаимодействия НПО с РКЦ «Прогресс» – производителем ракет-носителей «Союз». Стоит отметить, что председатель совета директоров НПО автоматики Александр Кирилин – одновременно гендиректор РКЦ «Прогресс», а зампред совета директоров НПО автоматики Константин Наумов – заместитель Кирилина в РКЦ «Прогресс».

Речь в регламенте идет о сроках и иных стандартах проведения разного рода хозяйственных работ при производстве систем управления, в том числе для РКЦ «Прогресс». И при принятии документа совет директоров НПО автоматики его одобрил, лишь генеральный директор Андрей Мисюра проголосовал против.

Эту информацию РИА «Новый День» подтвердил бывший генеральный директор НПО, член совета директоров предприятия Леонид Шалимов, который положительно оценил внедрение нового регламента, но вполне признал право Мисюры на собственное мнение. Хотя пояснить позицию топ-менеджера, вставшего в позу, он не смог. Сейчас Шалимов, как и другие члены совета директоров, привлечены к делу в качестве третьих лиц.

Добавим, что НПО автоматики является крупнейшим производителем систем управления для космических аппаратов и кораблей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.03.18

Новый рекорд: более 123 тысяч свердловчан будут голосовать не по прописке. / Победитель викторины ДОСААФ и РИА «Новый День» определен. Он получил сертификат на обучение вождению любого вида транспорта (ФОТО). / Выборы близко: власти в регионах сообщают о повышении МРОТ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»