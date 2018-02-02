Свердловский минфин обещал погасить госдолг области к 2030 году с помощью Москвы

Полное погашение государственного долга Свердловской области прогнозируется к 2030 году, но для этого понадобится финансовая помощь Москвы.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, об этом заявила накануне на заседании правительства министр финансов Галина Кулаченко. По ее словам, с Минфином России заключены соглашения о предоставлении региональному бюджету из федерального бюджета кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета на погашение ранее привлеченных бюджетных и коммерческих кредитов. Напомним, сейчас госдолг области превышает 75 млрд рублей.

Кроме того, на заседании обсуждали прогноз по бюджету на долгосрочный период. Кулаченко сообщила, что прогноз по доходам рассчитан в соответствии с умеренно-консервативным сценарием развития Свердловской области на период до 2030 года, при котором налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета в 2030 году в 1,9 раза выше аналогичного показателя 2020 года. По прогнозам министерства финансов, исходя из сегодняшней экономической ситуации доходы консолидированного бюджета в 2030 году составят 520 миллиардов рублей, расходы – 501 миллиард рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.02.18

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