В Екатеринбург снова прилетает Ксения Собчак – на этот раз без политической агитации

В Екатеринбург вновь прилетает Ксения Собчак – на этот раз без политических целей и в солидной компании.

Как сообщил РИА «Новый День» информированный источник, Собчак и ее товарищ журналист Антон Красовский сегодня намерены посетить Ельцин-центр, к ним планирует присоединиться главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Дело в том, что сегодня в президентском центре планируется презентация книги олигарха Петра Авена «Время Березовского», на которую была приглашена и кандидат на пост президента РФ.

Отметим, до этого Собчак приезжала в Екатеринбург 16 декабря 2017 года на открытие предвыборного штаба.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 02.02.18

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