Смесь барства и простоты: в Екатеринбург приехала Ксения Собчак

В Екатеринбург с агитационной поездкой прибыла потенциальный кандидат в президенты России Ксения Собчак.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», визит светской львицы должен был начаться с открытия штаба, на которое пришло нескольких десятков человек.Это на несколько порядков ниже, если сравнивать с поддержкой другого квазиоппозиционера Алексея Навального. Около штаба Собчак не был замечен ни один полицейский или иной сотрудник правоохранительных органов, и складывалось впечатление,что на встречу пришли не ее политические сторонники,а скорее поклонники Собчак как шоу-мена.

Как и положено звезде из Санкт-Петербурга, на открытие штаба Собчак опоздала. Чтобы завести толпу, руководитель предвыборного штаба Собчак Евгений Рон придумал оригинальный ход – он попросил всех пришедших и даже успевших раздеться людей покинуть помещение и выйти на улицу. Там он выстроил посетителей в две колонны, чтобы образовать для Ксении Собчак живой коридор, и призывал несколько раз проскандировать:«Собчак против всех!». Так продолжалось около пятнадцати минут, пока не появилась виновница торжества. Ей подарили букет белых роз, после чего сторонников и журналистов запустили внутрь.

Когда напротив теледивы выстроились телекамеры, Собчак начала речь, которая мало отличалась от привычной либеральной риторики. Конкуренция в политике. Сменяемость власти и т. д. Однако в екатеринбургском варианте появилась и свои особенности. Так, Собчак встретилась с Юлией Савиновских – женщиной, известной тем, что после удаления груди у нее из семьи изъяли двух приемных сыновей. История получила всероссийский резонанс. В ответ на вопрос корреспондента «Нового Дня», чем Собчак может помочь Савиновских, если дело той и так вернули на повторное рассмотрение в суд первой инстанции – Собчак не исключила помощь матери финансами по примеру Михаила Ходорковского и Руслана Соколовского, но прежде, заключила она, необходимо узнать у самой Савиновских, в чем она нуждается.

Ответ на этот вопрос дала сама Юлия Савиновских, сообщив, что приготовила некое письмо, которое хочет передать Собчак, чтобы та, в свою очередь, передала его на самый верх. Очевидно, речь идет о действующем президенте России Владимире Путине, который в какой-то мере покровительствует Собчак.

Более обширная встреча Собчак ожидается сегодя в 19:00 в отеле «Онегин».

Екатеринбург, Максим Бородин

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