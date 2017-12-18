Уральцев начали агитировать отдать подпись за Собчак

Сразу после визита телеведущей Ксении Собчак в Екатеринбург представители штаба будущего кандидата в президенты начали агитировать уральцев отдать подпись за ее выдвижение. Агитация идет в том числе через социальные сети. Сообщения с просьбой поставить автограф за Собчак получили, например, пользователи «ВКонтакте». Юзеры сообщают, что просьбы отдать подпись за телеведущую приходят от представителей местного отделения партии «Парнас».

Напомним, что сегодня в России официально стартовала президентская кампания – в течение трех месяцев те, кто хочет стать кандидатами, должны предоставить информацию о себе в ЦИК. Для самовыдвиженцев необходимо собрать 300 тысяч подписей россиян. У тех, кто будет баллотироваться от партий, планка ниже – 100 тысяч. Ранее в ЦИКе заявляли, что будут тщательно проверять все подписи, которые потенциальные кандидаты должны сдать в свою поддержку как самовыдвиженцы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.12.17

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